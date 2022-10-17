Барселона - Вильярреал: прогноз на матч 20.10.2022 чемпионата Испании

Команды встретятся в десятом туре чемпионата Испании-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В рамках десятого тура чемпионата Испании состоится центральный матч, в котором сыграют Барселона и Вильярреал.

Поединок состоится в четверг, 20 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Состоится встреча в Барселоне (Испания) на стадионе - Камп Ноу.

Барселона продолжает гонку за чемпионство, отступая от лидирующего Реала на несколько баллов. Вильярреал, который в прошлом году был в полуфинале Лиги чемпионов, идет в средине таблице. Так что, учитывая мотивацию команд, коллективы будут бороться до финального свистка.

Коэффициент и ставки на матч десятого тура Ла Лиги Барселона - Вильярреал 20 октября

Барселона в турнирной таблице чемпионата Испании идет на втором месте (22 очка), уступая мадридскому клубу три очка. Примечательно, что у коллектива Хави лишь одно поражение и одна ничья за девять игр. Вильярреал до сих пор не может найти свою игру, что сказывается на положение в турнирной таблице - девятое место с 12 баллами.

Эксперты и аналитики определили, что фаворитом предстоящего матча является Барселона, который хоть и проиграла в последнем туре, но показывает отличную игру под руководством испанского специалиста.

Прогноз букмекеров на матч Барселона - Вильярреал:

Победа Барселона: 1,49

Ничья: 4,1

Победа Вильяррела: 6,1

Интересно также и то, что букмекеры прогнозируют голевую игру. Если вас интересуют ставки, то на то, что обе команды забьют, то на это можно поставить с коэффициентом - 1,65. Более того, в то же время коэффициент на ТБ 3 равен - 1,86 - очень привлекательная ставка.

Статистика противостояния между Барселоной и Вильярреалом

Команды провели между собой 50 матчей, учитывая все турниры. Примечательно, что Барселона и Вильярреал играли между собой исключительно в чемпионате Испании и Кубке Испании. За это время статистика противостояния:

Барселона - Вильярреал

30 Победы 10

10 Ничьи 10

103 Голы 59

Стоит отметить, что лучшим бомбардиром чемпионата является Роберт Левандовски, на счету которого девять голов. Лучшим в составе Вильярреала является Алекс Баэна, на счету которого три гола.

В последнем официальном поединке между командами была зафиксирована победа Вильярреала (2:0), который в последнем туре прошлого розыгрыша Ла Лиги на выезде шокировал хозяев.

Барселона - Вильярреал 0:2

Голы: Педраса, 41, Гомес, 55

Барселона: тер Штеген - Дани Алвес (Мингеса, 81), Араухо, Лэнгле, Альба - Гави (Пуч, 71), Бускетс, Ф. де Йонг - Траоре (Дембеле, 56), Обамеянг (Фати, 57), Ферран (Депай, 71).

Вильярреал: Рульи – Гаспар (Джексон, 67), Альбиоль, Торрес, Педраса (Пенья, 83) – Тригерос (Орье, 67), Капу, Парехо, Гомес (Чуквезе, 82) – Ло Чельсо, Алькасер (Эступиньян, 67).

Предупреждение: Гави, Бускетс, Альба – Парехо

В последнем туре чемпионата Испании Барселона гостях встречалась с мадридским Реалом. Подопечным Хави не удалось добиться положительного результата, проиграв встречу 1:3. Вильярреалу же предстоит сыграть с Осасуной в понедельник, 17 октября.