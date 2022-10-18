Барселона - Вильярреал: где смотреть матч 20.10.2022 чемпионата Испании
В четверг, 20 октября, в рамках десятого тура Ла Лиги сезона-2022/23 Барселона сыграет с Вильярреалом.
Поединок состоится в четверг, 20 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Состоится встреча в Барселоне (Испания) на стадионе - Камп Ноу.
В турнирной таблице чемпионата Испании Барселона продолжает преследовать мадридский Реал, уступая несколько баллов. Вильярреал ведет гонку за попадание в еврокубки, чтобы в следующем сезоне сыграть в одном из международных турниров.
Где смотреть Барселона - Вильярреал
В Украине центральный матч тура чемпионата Испании в прямом эфире будет транслировать видеосервис Megogo. Здесь поединок покажет канал "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.
В чемпионате Испании Барселона на своем счету имеет 22 очка после восьми туров, проиграв лишь Реалу (1:3). Вильярреал идет на седьмой позиции с 15 очками, что позволяет им преследовать лидеров Ла Лиги.
Где состоится матч Барселона - Вильярреал?
Поединок должен пройти стадионе Камп Ноу в Барселоне. Арена построена в 1957 году, а вмещает - 99 354 зрителей.
В последний раз команды встречались в марте текущего года в рамках чемпионата Испании. Тогда Барселона на своем поле провалила встречу, проиграв со счетом - 0:2.
В прошлом туре подопечные Хави не сумели оказать сопротивления Реалу, проиграв 1:3. Вильярреал же на своем поле справился с Осасуной (2:0).