Барселона - Вильярреал: где смотреть матч 20.10.2022 чемпионата Испании

Команды встретятся в матче десятого тура чемпионата Испании-2022/23. Узнайте, где смотреть данный поединок, а также место и время его проведения.

В четверг, 20 октября, в рамках десятого тура Ла Лиги сезона-2022/23 Барселона сыграет с Вильярреалом.

Поединок состоится в четверг, 20 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Состоится встреча в Барселоне (Испания) на стадионе - Камп Ноу.

В турнирной таблице чемпионата Испании Барселона продолжает преследовать мадридский Реал, уступая несколько баллов. Вильярреал ведет гонку за попадание в еврокубки, чтобы в следующем сезоне сыграть в одном из международных турниров.

Где смотреть Барселона - Вильярреал

В Украине центральный матч тура чемпионата Испании в прямом эфире будет транслировать видеосервис Megogo. Здесь поединок покажет канал "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

В чемпионате Испании Барселона на своем счету имеет 22 очка после восьми туров, проиграв лишь Реалу (1:3). Вильярреал идет на седьмой позиции с 15 очками, что позволяет им преследовать лидеров Ла Лиги.

Где состоится матч Барселона - Вильярреал?

Поединок должен пройти стадионе Камп Ноу в Барселоне. Арена построена в 1957 году, а вмещает - 99 354 зрителей.

В последний раз команды встречались в марте текущего года в рамках чемпионата Испании. Тогда Барселона на своем поле провалила встречу, проиграв со счетом - 0:2.

В прошлом туре подопечные Хави не сумели оказать сопротивления Реалу, проиграв 1:3. Вильярреал же на своем поле справился с Осасуной (2:0).