iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона - Вильярреал: где смотреть матч 20.10.2022 чемпионата Испании

Команды встретятся в матче десятого тура чемпионата Испании-2022/23. Узнайте, где смотреть данный поединок, а также место и время его проведения.
Сегодня, 13:57
Барселона - Вильярреал / Getty Images
Барселона - Вильярреал / Getty Images
0 0 0

В четверг, 20 октября, в рамках десятого тура Ла Лиги сезона-2022/23 Барселона сыграет с Вильярреалом.

Поединок состоится в четверг, 20 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Состоится встреча в Барселоне (Испания) на стадионе - Камп Ноу.

В турнирной таблице чемпионата Испании Барселона продолжает преследовать мадридский Реал, уступая несколько баллов. Вильярреал ведет гонку за попадание в еврокубки, чтобы в следующем сезоне сыграть в одном из международных турниров.

Где смотреть Барселона - Вильярреал

В Украине центральный матч тура чемпионата Испании в прямом эфире будет транслировать видеосервис Megogo. Здесь поединок покажет канал "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

В чемпионате Испании Барселона на своем счету имеет 22 очка после восьми туров, проиграв лишь Реалу (1:3). Вильярреал идет на седьмой позиции с 15 очками, что позволяет им преследовать лидеров Ла Лиги.

Где состоится матч Барселона - Вильярреал?

Поединок должен пройти стадионе Камп Ноу в Барселоне. Арена построена в 1957 году, а вмещает - 99 354 зрителей.

В последний раз команды встречались в марте текущего года в рамках чемпионата Испании. Тогда Барселона на своем поле провалила встречу, проиграв со счетом - 0:2.

В прошлом туре подопечные Хави не сумели оказать сопротивления Реалу, проиграв 1:3. Вильярреал же на своем поле справился с Осасуной (2:0). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона вильярреал где смотреть
0 0 0

Статьи по теме

Гави - лучший молодой игрок года Гави - лучший молодой игрок года
Барселона - Вильярреал: прогноз на матч 20.10.2022 чемпионата Испании Барселона - Вильярреал: прогноз на матч 20.10.2022 чемпионата Испании
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: где смотреть матч 19.10.2022 чемпионата Англии Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: где смотреть матч 19.10.2022 чемпионата Англии
Еще один матч для Лунина: Куртуа не сыграет против Эльче Еще один матч для Лунина: Куртуа не сыграет против Эльче
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Динамо: Полный матч
Шахтер - Динамо: Полный матч

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Шахтер - Динамо: где смотреть матч 16.10.2022 чемпионата Украины
просмотров

Последние новости

Европа16:02
Еще один матч для Лунина: Куртуа не сыграет против Эльче
НБА15:36
Миннесота не заинтересована в продлении контракта с одним из лидеров
Украина15:07
Верес не оставил шансов Львову и поднялся на третье место УПЛ
Лига Чемпионов14:45
Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей
Бокс14:30
Стало известно, когда Сиренко намерен провести свой следующий бой
Европа14:09
Не Зиданом единым: Золотой мяч Бензема доставили необычным транспортом
Европа13:57
Барселона - Вильярреал: где смотреть матч 20.10.2022 чемпионата Испании
НБА13:37
Претендент на звание лучшего новичка года НБА подписал контракт с Jordan Brand
Европа13:30
Необычное достижение Мусиала и Реал догнал Барсу: интересные факты о Золотом мяче-2022
Европа13:02
Милан уверен в продлении контракта с Леау
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK