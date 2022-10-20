Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Видео гола и обзор матча 19.10.2022

В рамках 12-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле принимал Вест Хэм.

Единственный гол в поединке был забит на 22-й минуте, а его автором был Нуньес, который воспользовался передачей Цимикаса.

Лондонская команда могла сравнять счет, но Боуэн не реализовал пенальти.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Ливерпуль - Вест Хэм:

Ливерпуль - Вест Хэм 1:0

Гол: Нуньес, 22

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Цимикас (Робертсон, 81) - Карвалью (Джонс, 57), Хендерсон, Тьяго Алькантара (Фабиньо, 58) - Салах, Фирмино (Милнер, 81), Нуньес (Эллиотт, 57).

Вест Хэм: Фабианьски - Джонсон, Зума, Керер, Крессуэлл - Даунс (Антонио, 74), Форнальс (Бенрахма, 61), Соучек, Райс - Боуэн, Скамакка.