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Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Видео гола и обзор матча 19.10.2022

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 11:02
Ливерпуль - Вест Хэм / Getty Images
Ливерпуль - Вест Хэм / Getty Images
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В рамках 12-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле принимал Вест Хэм.

Единственный гол в поединке был забит на 22-й минуте, а его автором был Нуньес, который воспользовался передачей Цимикаса.

Лондонская команда могла сравнять счет, но Боуэн не реализовал пенальти.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Ливерпуль - Вест Хэм:

Ливерпуль - Вест Хэм 1:0
Гол: Нуньес, 22

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Цимикас (Робертсон, 81) - Карвалью (Джонс, 57), Хендерсон, Тьяго Алькантара (Фабиньо, 58) - Салах, Фирмино (Милнер, 81), Нуньес (Эллиотт, 57).

Вест Хэм: Фабианьски - Джонсон, Зума, Керер, Крессуэлл - Даунс (Антонио, 74), Форнальс (Бенрахма, 61), Соучек, Райс - Боуэн, Скамакка.

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