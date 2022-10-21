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Барселона - Вильярреал 3:0: обзор матча и результат игры 20.10.2022

Каталонцы продолжают свою погоню за мадридским Реалом.
Сегодня, 00:12
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images
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В четверг, 20 октября, на Камп Ноу состоялся матч десятого тура испанской Ла Лиги, в котором Барселона принимала в гостях Вильярреал. Встреча завершилась убедительной победой хозяев поля со счетом 3:0.

Перед стартом поединка прошла церемония, во время которой перед болельщиками появилась Алексия Путельяс, капитан женской команды Барселоны, получившая второй год подряд Золотой мяч.

Вопрос о победителе был закрыт еще в первом тайме, когда "сине-гранатовые" в течение семи минут отличились сразу три раза. Сначала дубль оформил Роберт Левандовски, после чего дополнил матч разгромом Ансу Фати.

Барселона продолжает занимать второе место, имея в активе 25 очков. Вильярреал же идет девятым с 15-ю очками.

Статистика матча Барселона - Вильярреал 10-го тура Ла Лиги

Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 16 - 5
Удары в створ: 5 - 1
Фолы: 18 - 11
Атаки: 143 - 53

Барселона - Вильярреал 3:0
Голы: Левандовски, 31, 35, Фати, 38.

Барселона: Тер Штеген - Роберто (Бельерин, 70), Кунде (Пике, 78), Алонсо, Альба - Гави, де Йонг (Бускетс, 70), Педри - Ф. Торрес, Левандовски (Рафинья, 75), Фати (Дембеле, 75).

Вильярреал: Рульи - Кико, Альбиоль (Манди, 80), П. Торрес, Педраса (Мохика, 25) - Пиньо, Парехо, Морланес (Тригерос, 57), Баэна - Джексон (Морено, 57), Данжума (Моралес, 46).

Предупреждение: П. Торрес.

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