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Нуньес может пропустить ближайший матч Ливерпуля

Уругваец, вероятно, не сыграет с Ноттингем Форест из-за травмы.
Сегодня, 17:56
Дарвин Нуньес / Getty Images
Дарвин Нуньес / Getty Images
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Форвард Ливерпуля Дарвин Нуньес может пропустить ближайший матч клуба из-за повреждения. Об этом сообщает издание ВВС.

Главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп заявил на предматчевой пресс-конференции о мышечном повреждении уругвайского футболиста.

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Отметим, состояние Нуньеса дополнительно проверят перед матчем против Ноттингем Форест, который состоится 22 октября. Участие Дарвина в игре находится под вопросом.

В текущем сезоне на счету форварда 3 гола и 1 ассист в 7 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Дарвин Нуньес
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