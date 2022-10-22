Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 обзор матча и результат игры 22.10.2022

Команды в невероятном матче не смогли выявить между собой сильнейшего.

В субботу, 22 октября, в рамках 13 тура АПЛ Челси принимал Манчестер Юнайтед. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

В первом тайме команды выдали более-менее равную игру, однако небольшой перевес по моментам имел Манчестер Юнайтед. Гости имели пару хороших возможностей, однако голкипер лондонцев Кепа Аррисабалага сыграл надежно.

Вторая половина встречи прошла при том же сценарие, однако уже Челси больше давил, а сама игра была сосредоточена в центре поля.

Итог встречи мог решить 11-метровый на 87-й минуте встречи, который удачно реализовал хавбек "синих" Жоржиньо, однако опорный полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро смог своим голом вырвать ничью для манкунианцев.

После 13 туров Челси идет на четвертом месте с 21-м очком, а Манчестер Юнайтед занимает пятую строчку, набрав 20 баллов.

Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед 13-го тура чемпионата Англии

Челси - Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Жоржиньо, 87 пен - Каземиро, 90+4

Владение мячом: 47% - 53%

Удары (в створ): 6(2) - 13(6)

Атаки: 107(55) - 113(44)

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Тиаго Силва, Кукурелья (Ковачич, 36), Чалоба - Чилуэлл, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Чуквуэмека, 79) - Маунт, Обамеянг (Пулишич, 74), Стерлинг (Броя, 79).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Диогу Далот, Варан (Линделеф, 60), Мартинес, Шоу - Эриксен (Мактомини, 80), Каземиро, Бруну Фернандеш - Рэшфорд (Эланга, 81), Санчо (Фред, 52), Антони.

Предупреждения: Жоржиньо - Антони, Фред, Шоу