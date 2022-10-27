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Футбол

Президент Барселоны высказался о работе Хави в клубе

В стане каталонцев доверяют действующему наставнику.
Сегодня, 10:50
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images
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Президент Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал результаты клуба при главном тренере команды Хави.

"Хави проделывает хорошую работу. Сегодня был эмоционально тяжелый день, мы вышли на поле уже вылетевшими из Лиги чемпионов.

Тут нельзя никого винить. Мы сохраняем веру в эту команду и надежду на то, что она продолжит развиваться. У нас еще остались Ла Лига и другие турниры.

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Мы знали, что перестройку будут сопровождать как взлеты, так и падения", – заявил Лапорта в интервью CCMA.

Напомним, после пяти туров Лиги чемпионов Барселона занимает третье место, набрав 4 балла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Жоан Лапорта
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