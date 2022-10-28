Хави: Результаты Барселоны придут, если нет – придет новый тренер

Главный тренер Барселоны Хави поделился мнением о нынешней ситуации в клубе после вылета из Лиги чемпионов.

"Мы не прекратим работать, и я полностью уверен в нашем проекте. Да, это не то, чего мы ожидали. У нас были большие ожидания от выступления в Лиге чемпионов, но мы вылетели.

Ситуация неприятная, но мы должны принять критику и двигаться дальше. Нужно успокоиться и проявить терпение. Я чувствую доверие президента и руководства Барселоны.

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Мы должны были побеждать Баварию в мюнхенском матче. Тогда мы дали бой сопернику. Но в прошлом матче этого не было, на тот момент мы уже вылетели. Это по нам ударило, однако дело было не в физических кондициях. До этого нам удалось сравнять счет с Интером на 92-й минуте.

Последние результаты не должны сказаться на нас. Я проходил через это, когда сам играл. Мы не должны отходить от нашей идеи. Думаю, результаты придут. Если нет, придет новый тренер", – сказал Хави в интервью Diario Sport.

В чемпионате Испании каталонцы занимают второе место, набрав за 11 туров 28 баллов.