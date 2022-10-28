Хави: Барселоне нужно перевернуть страницу и сконцентрироваться на Ла Лиге

Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов.

"Мы поговорили с игроками о том, что нужно сменить чип и что мы на хорошем ходу в Ла Лиге. Обсудили все произошедшее в ЛЧ.

Мы были самокритичны по отношению к себе, но в больших матчах нам чего-то не хватало.

Читайте также: Хави определился с основной тройкой игроков линии атаки

Нужно перевернуть страницу и сконцентрироваться на Ла Лиге. Мы боремся за титул, с этим настроем нужно двигаться дальше.

Случившееся в Лиге чемпионов – провал, но мы еще можем провести этот сезон успешно", – сказал испанец в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, Барселона вылетела из Лиги чемпионов, набрав всего 4 балла за 5 туров, тем самым клуб продолжит свои выступления уже в Лиге Европы.