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Хави: Барселоне нужно перевернуть страницу и сконцентрироваться на Ла Лиге

Испанец намерен сосредоточиться на внутреннем первенстве.
Сегодня, 14:51
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images
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Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов.

"Мы поговорили с игроками о том, что нужно сменить чип и что мы на хорошем ходу в Ла Лиге. Обсудили все произошедшее в ЛЧ.

Мы были самокритичны по отношению к себе, но в больших матчах нам чего-то не хватало.

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Нужно перевернуть страницу и сконцентрироваться на Ла Лиге. Мы боремся за титул, с этим настроем нужно двигаться дальше.

Случившееся в Лиге чемпионов – провал, но мы еще можем провести этот сезон успешно", – сказал испанец в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, Барселона вылетела из Лиги чемпионов, набрав всего 4 балла за 5 туров, тем самым клуб продолжит свои выступления уже в Лиге Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави
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