Хави определился с основной тройкой игроков линии атаки

Главный тренер Барселоны Хави определился с тройкой нападения, которую он считает основной. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Испанский специалист хочет, чтобы атакующее трио команды на постоянной основе сформировали Роберт Левандовски, Усман Дембеле и Ансу Фати.

Данную атакующую линию Хави видел оптимальной еще на предсезонке, он по-прежнему не отказывается от этой идеи. Тем не менее из-за проблем с травмами тренер пока не может выпускать эту тройку в нападении регулярно.

Отметим, ввиду этого в межсезонье Барселона подписала вингера Лидса Рафинью.

Ранее сообщалось, что Фати недоволен своим игровым временем в Барселоне.