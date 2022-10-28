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Футбол

Хави определился с основной тройкой игроков линии атаки

Испанец выстроил баланс в нападении.
Сегодня, 13:21
Левандовски и Дембеле / Getty Images
Левандовски и Дембеле / Getty Images
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Главный тренер Барселоны Хави определился с тройкой нападения, которую он считает основной. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Испанский специалист хочет, чтобы атакующее трио команды на постоянной основе сформировали Роберт Левандовски, Усман Дембеле и Ансу Фати.

Данную атакующую линию Хави видел оптимальной еще на предсезонке, он по-прежнему не отказывается от этой идеи. Тем не менее из-за проблем с травмами тренер пока не может выпускать эту тройку в нападении регулярно.

Отметим, ввиду этого в межсезонье Барселона подписала вингера Лидса Рафинью.

Ранее сообщалось, что Фати недоволен своим игровым временем в Барселоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави
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