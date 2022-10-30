Валенсия - Барселона 0:1: обзор матча и результат игры 29.10.2022

Каталонский клуб сумел дожать соперника в компенсированное к матчу время.

В субботу, 29 октября, Барселона в матче 12-го тура чемпионата Испании встречалась на выезде с Валенсией.

Подопечные Хави Эрнандеса сумели вырвать победу над соперником с минимальным перевесом, забив в компенсированное к поединку время.

Единственный гол во встрече на свой счет записал нападающий Роберт Левандовски, отличившись на 93-й минуте.

Барселона с 31 очком вышла на первое место в турнирной таблице Ла лиги и опережает Реал по дополнительным показателям, но у мадридцев на один сыгранный матч меньше. Валенсия с 15 баллами идет на десятой позиции.

Статистика матча Валенсия - Барселона 12-го тура чемпионата Испании

Валенсия - Барселона 0:1

Гол: Левандовски, 90+3

Владение мячом: 33% - 67%

Удары (в створ): 3 (2) - 13 (2)

Атаки: 67 - 129

Валенсия: Мамардашвили - Коррея (Васкес, 80), Паулиста, Джемерт, Гайя - Фулькье, Гильямон, Алмейда (Тони Лато, 72) - Клюйверт (Кастильехо, 72), Кавани (Маркос Андре, 18), Самуэл Лино

Барселона: тер Штеген - Бальде, Кунде (Пике, 74), Эрик Гарсия (Маркос Алонсо, 42), Альба - де Йонг, Бускетс (Гави, 56), Педри - Дембеле (Ферран Торрес, 56), Левандовски, Фати (Рафинья, 57)

Предупреждения: Самуэл Лино, 67, Гильямон, 84, Фулькье, 90+6, Кастильехо, 90+6 - Эрик Гарсия, 21, Маркос Алонсо, 45, Гави, 89, Пике, 90+1, Ферран Торрес, 90+6.