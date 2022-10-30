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Хави - о матче с Валенсией: Игроки немного нервничали, на нас влиял вылет из Лиги чемпионов

Испанец поведал о ментальных проблемах команды.
Сегодня, 09:58
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images
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Главный тренер Барселоны Хави подвел итоги матча с Валенсией (1:0) в 12-м туре Ла Лиги.

"Это очень важная победа, особенно то, что она пришла на последней минуте. Мы немного нервничали, на нас влиял вылет из Лиги чемпионов. Мы пытались о нем забыть, но это тяжело.

Мы принимали плохие решения: били, когда следовало отдавать пас, и отдавали пас, когда нужно было ударить. Все это – следствие беспокойства.

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Команда заслужила эту победу. Игроки приложили значительные усилия и получили награду на последних секундах. Впрочем, мы заслуживали забить и раньше.

Мы не лидеры и хотим оказывать давление на Реал. Сейчас мы вышли на первое место, хотя у мадридцев матч в запасе.

Мы заменили Кунде из-за дискомфорта. Давайте надеяться, что это не травма. Но ему неприятно. Кажется, и Гарсия не травмирован", – сказал Хави в интервью Marca.

Напомним, после 12 туров Ла Лиги Барселона идет на первом месте с 31-м баллом.

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