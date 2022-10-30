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Ливерпуль - Лидс 1:2 Видео голов и обзор матча 29.10.2022

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 10:25
Ливерпуль - Лидс: Видео голов / Getty Images
Ливерпуль - Лидс: Видео голов / Getty Images
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В рамках 14-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле принимал Лидс. Гости сумели сенсационно победить, воспользовавшись двумя ошибками соперника.

Сначала голом отметился Родриго, который подловил на плохом пасе Гомеса и ошибке Алиссона.

Ливерпуль через несколько минут сравнял счет, а автором гола стал Салах, который на угловом первым сориентировался и забил.

Во втором тайме хозяева доминировали, однако забил Лидс. Саммервилл принял мяч в штрафной, прошел и забил, принеся победу своей команде.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Лидс:

Ливерпуль - Лидс 1:2
Голы: Салах, 14 - Родриго, 4, Саммервилл, 89

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Милнер, 79), Гомес, ван Дейк, Робертсон - Фабиньо (Хендерсон, 61) - Эллиот, Тьяго - Фирмино, Салах, Нуньес

Лидс: Мелье - Кристенсен, Кох, Купер, Стрейк - Адамс, Года - Харрисон (Ньонто, 72), Ааронсон, Саммервилл (Эйлинг, 90+1) - Родриго (Бэмфорд, 52)

Предупреждение: Саммервилл, 90.

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