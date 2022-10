Барселона установила рекорд Ла Лиги по сухим матчам

Барселона установила уникальный рекорд в Ла Лиги по количеству сухих матчей.

Каталонскому клубу удалось сыграть на ноль в 10 из 12 сыгранных матчей в Ла Лиге. Ни одной команде за всю историю чемпионата Испании не удалось достичь лучшего показателя за аналогичное число матчей.

10 - Barcelona have kept 10 clean sheets in their 12 games in LaLiga in 2022/23 (W10 D1 L1), registering the most sheet sheets for any team after their first 12 games of a season in the competition's history. Fortress. pic.twitter.com/VasgMSPJd3