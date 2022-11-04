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Хави: Не знаю, был ли я справедлив с Пике, но я был честен

Испанский специалист шокирован решением игрока.
Сегодня, 18:39
Хави и Пике / Getty Images
Хави и Пике / Getty Images
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Главный тренер Барселоны Хави считает, что был честен по отношению к защитнику Жерару Пике.

"Я не знаю, был ли я справедлив по отношению к Пике. Но я был искренен и честен. Именно с таким подходом я всегда доносил до него информацию.

Жерар всегда был примером для команды. Он никогда не корчил физиономию, всегда выкладывался на тренировках на 100%.

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Перед стартом сезона у нас с ним состоялся разговор. Я сообщил ему о своих намерениях. Это были одни из сложнейших моментов в моей тренерской карьере.

Я имею в виду тот наш с ним разговор. И последний тоже. Он был моим партнером. Я сам проходил через подобное, и справляться с этим непросто", – сказал Хави в интервью Marca.

Напомним, последний матч Жерара Пике состоится в субботу, 5 ноября, когда Барселона будет принимать в гостях Альмерию. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хави Жерар Пике
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