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Челси - Арсенал 0:1: обзор матча и результат игры 06.11.2022

Гол Габриэла принес "канонирам" важные три очка.
Сегодня, 15:55
Челси - Арсенал / Getty Images
Челси - Арсенал / Getty Images

В воскресенье, 6 ноября, в рамках 15-го тура АПЛ Челси принимал Арсенал. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил центрбек "канониров" Габриэл. Бразилец отличился после подачи с углового на 63-й минуте.

Отметим, украинский защитник Арсенала Александр Зинченко провел на поле 78 минут, не отличившись результативными действиями.

После 15-ти туров Челси идет на 7-м месте с 21-м баллом, а Арсенал занимает первую строчку, набрав 34 очка.

Статистика матча Челси - Арсенал 15-го тура чемпионата Англии

Челси - Арсенал 0:1     
Гол: Габриэл, 63

Владение мячом: 44% - 56%       
Удары (в створ): 5(1) - 14(2)       
Атаки (опасные): 77(35) - 88(59)

Челси: Менди - Аспиликуэта, Силва, Чалоба, Кукурелья - Жоржиньо, Лофтус-Чик (Ковачич, 78), Маунт (Пулишич, 78) - Хавертц (Галлахер, 64), Обамеянг (Броя, 64), Стерлинг.

Арсенал: Рэмсдейл - Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 78) - Джака, Парти, Эдегор (Эль-Ненни, 87) - Сака, Жезус, Мартинелли.

Предупреждения: Обамеянг, Сака, Аспиликуэта, Чалоба, Уайт, Галлахер, Стерлинг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Челси АПЛ

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