Дедушка Пике раскритиковал руководство Барселоны после ухода Жерара из клуба

Дедушка Жерара Пике, а также бывший вице-президент Барселоны Амадор Бернабеу высказался об уходе своего внука из клуба.

"Мы испытали очень много эмоций. Сейчас мы чувствуем очень большую грусть. Это смесь негативных и позитивных ощущений. Положительные связаны с тем, сколько всего сделал Жерар, а сделал он много.

Не такого завершения карьеры мы ждали – это было вынужденно. Я видел, что он очень счастлив, но расстроен, потому что он был готов продолжать.

Сейчас я чувствую воодушевление. Я привел Жерара в этот дом много лет назад. Я прожил его историю – случались моменты любви, которые запомнятся. Он покидает Барселону по-джентльменски, и он действительно такой человек. Те, кто не знакомы с ним лично, не имеют права его критиковать.

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Жерар Пике никогда не ушел бы из Барселоны с болью. Как и вся наша семья, он фанат Барсы. Мы всю жизнь были кулес. Барселона – наша жизнь, наша история. Он бы никогда не ушел из Барсы так. Барселона - это одно, а люди там – это другое.

Пике уходит в спешке, потому что у него такой характер. Это не игрок для скамейки запасных. Проведя в клубе столько лет, он не привык сидеть в запасе. Что бы ни говорили, но он до последней минуты показывал, что готов играть. Это спортивный вопрос, такое нужно принимать.

Барселона – это одно, а люди там – это другое. Для нас Барса – это дом. Нам никогда не будет больно от решений, принятых клубом. Теперь Пике сконцентрируется на Андорре, этот проект его воодушевляет. Его мечта – вывести Андорру в Ла Лигу", – сказал Бернабеу в интервью Cadena SER.

Напомним, центрбек Барселоны Жерар Пике объявил о своем уходе из футбола. Домашняя игра против Альмерии стала для него последней на Камп Ноу.