Гари Невилл верит, что Конте сможет принести Тоттенхэму трофей

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гарри Невилл верит, что главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте сможет привести клуб к трофеям.

"Он добивается результатов. Я думаю, что они все равно попадут в четверку лучших.

Я считаю, что Антонио Конте принесет Тоттенхэму трофей. Он из тех менеджеров, которые не уйдут, пока не выиграют трофей. Конте принесет Тоттенхэму успех.

Он – отличное дополнение, большой актив для Премьер-лиги. Из всех, кого я видел, он – единственный тренер, который преуспел в Челси, когда пришел туда. Он единственный, кто покинул Челси почти на своих условиях. Он умный, интеллигентный, и Дэниэл Леви должен сделать так, чтобы Конте был всем доволен.

Читайте также: Конте: Тоттенхэм должен увеличить количество трат на трансферы

Такой клуб, такой стадион, с такими деньгами в такой лиге. Где еще Конте может получить такие условия в Европе? Конте и "шпоры" нужны друг другу.

Леви нужен футбол уровня Лиги чемпионов, а Конте нужен большой клуб, который принесет ему славу и успех, которого он хочет. В данный момент они идеально подходят друг другу", – сказал Невилл в интервью Sky Sports.

Напомним, за 15 туров АПЛ Тоттенхэм набрал 26 очков и занимает четвертое место в таблице.