Лечче на своем поле одолел Аталанту Малиновского

Ассист украинца не помог бергамаскам спастись от поражения.

В среду, 9 ноября, в рамках 14-го тура Серии А Лечче принимал Аталанту.

В первом тайме хозяевам удалость забить дважды в течение двух минут. Федерико Баширо открыл счет голам, а Федерико Ди Франческо удвоил преимущество своей команды.

На 40-й минуте хавбек Аталанты Руслан Малиновский отдал невероятную передачу на форварда Дувана Сапату, которая стала голевой. Колумбиец удачно реализовал свой момент.

В оставшееся время гости пытались вырвать ничью, атакуя ворота соперника, однако матч так и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Лечче - Аталанта 2:1

Голы: Баширотто, 27, Ди Франческо, 29 - Сапата, 40

Лечче: Фальконе - Жандре (Умтити, 83), Баскиротто, Понграчич - Галло, Блен (Бистрович, 72), Юлманд, Гонсалес, Ди Франческо (Банда, 64) - Эспето (Уден, 64), Коломбо (Сисей, 72).

Аталанта: Спортьелло - Соппи (Мэле, 46), Гимшити, Руджери - Околи, Дзортеа (Бога, 80), де Рон (Копмейнерс, 46), Малиновский (Хейлунд, 80), Пашалич (Лукман, 69), Эдерсон - Сапата.

Предупреждения: Понграчич, Руджери, Копмейнерс.