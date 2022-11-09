Кубок английской лиги: Ман Сити одолел Челси, Арсенал Зинченко проиграл Брайтону

В среду, 9 ноября, в рамках 1/16 Кубка английской лиги были сыграны четыре матча.

Первыми свои игры провели Арсенал и Тоттенхэм. Обе команды сенсационно проиграли андрологам - 1:3 и 0:2 соответсвенно.

Арсенал - Брайтон 1:3

Голы: Нкетиа, 20 - Уэлбек, 27, Митома, 58, Лэмпти, 71

Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0

Голы: Лоди, 50, Лингард, 57

Чуть позже играли и другие топы Англии, а именно Манчестер Сити и Челси. В битве двух грандов победу одержали "горожане" со счетом 2:0.

Манчестер Сити - Челси 2:0

Голы: Марез, 53, Альварес, 58

Завершал вечер английского футбола матч Ливерпуль - Дерби. Победителя в данной встрече определила серия 11-метровых, в которой мерсисайдцы оказались сильнее.

Ливерпуль - Дерби 0:0 (3:2 пен)