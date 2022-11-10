Мальорка сенсационно одолела Атлетико
В среду, 9 ноября, в рамках 14-го тура Ла Лиги Мальорка принимала Атлетико. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол в данной встрече забил форвард Ведат Мурики. 28-летний игрок сборной Косово отличился на 16-й минуте матча.
После 14-ти туров Мальорка идет на 10-м месте с 19-ю баллами, а Атлетико занимает 6-ю строчку, набрав 24 очка.
Мальорка - Атлетико 1:0
Гол: Мурики, 16
Мальорка: Райкович – Гонсалес (Руссо, 90+1), Валент, Раильо, Копете, Хауме Коста – Антонио Санчес (Гренье, 72), где Галларета, Баба (Батталья, 46), Ли Кан Ин (Ндиай, 72) – Мури
Атлетико: Облак – Молина (Корреа, 30), Савич, Фелипе, Рейнилду (Регилон, 69) – Льоренте, де Пауль (Коке, 69), Витсель, Карраско (Лемар, 59) – Гризман, Мората
Предупреждения: Баба, 26, Ли Кан Ин, 36, где Галларета, 71, Гренье, 90+2 – Молина, 15, где Пауль, 34