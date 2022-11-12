Холанд мог прошедшим летом стать футболистом Баварии
Судьба норвежца могла сложиться другим образом.
Президент Баварии Герберт Хайнер рассказал, что клуб был близок к трансферу форварда Эрлинга Холанда.
"Холанд интересен каждому топ-клубу в мире, и у нас с Манчестер Сити были лучшие шансы.
По сравнению с другими топовыми клубами у нас, возможно, меньше финансовых возможностей, но мы можем набирать очки благодаря нашей индивидуальности.
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У нас игроки получают зарплату вовремя, и к ним относятся по-семейному. Мы также предлагаем перспективы, потому что это самое главное для игроков", – сказал Хайнер в интервью Mediengruppe Bayern.
В текущем сезоне на счету 22-летнего норвежца 18 голов и 3 ассиста в 12 матчах АПЛ.