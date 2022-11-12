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Холанд мог прошедшим летом стать футболистом Баварии

Судьба норвежца могла сложиться другим образом.
Сегодня, 15:50
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Президент Баварии Герберт Хайнер рассказал, что клуб был близок к трансферу форварда Эрлинга Холанда.

"Холанд интересен каждому топ-клубу в мире, и у нас с Манчестер Сити были лучшие шансы.

По сравнению с другими топовыми клубами у нас, возможно, меньше финансовых возможностей, но мы можем набирать очки благодаря нашей индивидуальности.

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У нас игроки получают зарплату вовремя, и к ним относятся по-семейному. Мы также предлагаем перспективы, потому что это самое главное для игроков", – сказал Хайнер в интервью Mediengruppe Bayern.

В текущем сезоне на счету 22-летнего норвежца 18 голов и 3 ассиста в 12 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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