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Воссоединению быть? Ванда Нара готова помириться с Икарди после милого жеста со стороны игрока

Скандальная пара близка к перемирию.
Сегодня, 18:23
Икарди и Нара / Getty Images
Икарди и Нара / Getty Images

Топ-модель Ванда Нара рассчитывает на то, что ее отношения с форвардом Галатасарая Мауро Икарди возобновятся. Об этом сообщает издание Calciomercato.

После поездки в Аргентину, а также слухов о романе с рэпером L-Gante Нара вернулась в Стамбул, где она сняла дом по соседству с особняком Икарди, чтобы быть рядом со своими детьми.

Недавно модель опубликовала в инстаграме сториз с лимузином и цветами, которые вскоре удалила. Аргентинец украсил салон машины лепестками роз, чтобы попытаться вернуть Нару.

Кроме того, Ванда Нара посетила ток-шоу, на котором призналась, что готова к применению с бывшим возлюбленным.

Ранее сообщалось, что Икарди после расставания с Нарой начал встречаться с турецкой актрисой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мауро Икарди Ванда Нара

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