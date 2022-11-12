Воссоединению быть? Ванда Нара готова помириться с Икарди после милого жеста со стороны игрока

Топ-модель Ванда Нара рассчитывает на то, что ее отношения с форвардом Галатасарая Мауро Икарди возобновятся. Об этом сообщает издание Calciomercato.

После поездки в Аргентину, а также слухов о романе с рэпером L-Gante Нара вернулась в Стамбул, где она сняла дом по соседству с особняком Икарди, чтобы быть рядом со своими детьми.

Недавно модель опубликовала в инстаграме сториз с лимузином и цветами, которые вскоре удалила. Аргентинец украсил салон машины лепестками роз, чтобы попытаться вернуть Нару.

Кроме того, Ванда Нара посетила ток-шоу, на котором призналась, что готова к применению с бывшим возлюбленным.

Ранее сообщалось, что Икарди после расставания с Нарой начал встречаться с турецкой актрисой.