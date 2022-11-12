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Дубль Нуньеса помог Ливерпулю обыграть Саутгемптон

Мерсисайдцы в первом тайме решили все вопросы касаемо победителя встречи.
Сегодня, 18:55
Ливерпуль - Саутгемптон / Getty Images
Ливерпуль - Саутгемптон / Getty Images

В субботу, 12 ноября, в рамках 16-го тура АПЛ Ливерпуль принимал Саутгемптон. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Исход встречи был решен уже в первом тайме. За мерсисайдцев отличились нападающие Дарвин Нуньес и Роберто Фирмино. В свою очередь, "святые" смогли ответить лишь голом Че Адамса.

Таким образом, после 16-ти туров Ливерпуль идет на шестом месте с 22-мя баллами, а Саутгемптон занимает 19-ю строчку, набрав 12 очков.

Ливерпуль - Саутгемптон 3:1

Голы: Фирмино, 6, Нуньес, 21, 42 - Адамс, 9

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Робертсон - Тьяго Алькантара, Фабиньо, Эллиотт (Милнер, 68) - Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 75), Салах, Нуньес.

Саутгемптон: Базуну - Белла-Кочап, Чалета-Цар, Салису, Перро - Армстронг, Эльюнусси, Уорд-Проуз, Лавиа - Армстронг, Адамс.

Предупреждения: Чалета-Цар, Салису.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль саутгемптон АПЛ

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