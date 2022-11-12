Бернарду: Роналду станет мощным оружием, если Португалия все сделает правильно
Хавбек Манчестер Сити и сборной Португалии Бернарду Силва высказался о форварде команды Криштиану Роналду.
"Когда у вас есть такой игрок, как Роналду, вполне естественно порой играть на него, потому что он способен вырвать для команды победу в конце матча. То же касается и других сборных. То, что французы всегда ищут на поле Мбаппе, способного решить исход матча в любое время, нормально. У Бразилии есть Неймар, у Аргентины – Месси.
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Нужно пользоваться навыками таких футболистов, пускай я и согласен, что чрезмерной зависимости следует избегать – она может навредить. Но если все сделать правильно, то Роналду станет мощным оружием", – сказал Силва в интервью сайту ФИФА.
В текущем сезоне на счету Роналду всего 1 гол в 10 матчах АПЛ.