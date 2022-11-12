Ньюкасл добыл сенсационную победу над Челси

В субботу, 12 ноября, в рамках 16-го тура АПЛ Ньюкасл встречался с Челси. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил нападающий "сорок" Джо Уиллок. 23-летний англичанин отличился на 67-й минуте матча.

После 16-ти туров Ньюкасл идет на третьем месте с 30-ю очками, а Челси занимает 8-ю строчку, набрав 21 балл.

Ньюкасл - Челси 1:0

Гол: Уиллок, 67

Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Шер, Ботман, Берн - Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок (Мерфи, 85) - Альмирон, Вуд (Уилсон, 76), Жоэлинтон.

Челси: Менди - Аспиликуэта (Пулишич, 46), Кулибали, Чалоба, Лофтус-Чик (Тиаго Силва, 7), Холл (Кукурелья, 73) - Ковачич, Жоржиньо, Маунт (Зиеш, 73), Галлахер - Броя (Хавертц, 73).

Предупреждения: Жоржиньо, Триппьер, Поуп, Кулибали.