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Малиновский остался в запасе Аталанты на матч с Интером

Украинскому полузащитнику не нашлось места в стартовом составе.
Сегодня, 13:08
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В воскресенье, 13 ноября, Аталанта в рамках 15-го тура итальянской Серии А примет на своем поле миланский Интер.

Перед игрой главный тренер бергамаски Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом своей команды, в котором не нашлось места Руслану Малиновскому.

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Украинский полузащитник начнет поединок на скамейке запасных.

Отметим, что в текущем сезоне Малиновский принял участие в 13 матчах чемпионата Италии, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

Матч Серии А Аталанта - Интер начнется в 13:30 по киевскому времени.

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