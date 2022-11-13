Малиновский остался в запасе Аталанты на матч с Интером
Украинскому полузащитнику не нашлось места в стартовом составе.
В воскресенье, 13 ноября, Аталанта в рамках 15-го тура итальянской Серии А примет на своем поле миланский Интер.
Перед игрой главный тренер бергамаски Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом своей команды, в котором не нашлось места Руслану Малиновскому.
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Украинский полузащитник начнет поединок на скамейке запасных.
👥 La nostra formazione titolare!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 13, 2022
🔥 How we line up for #AtalantaInter!@Plus500 | #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/WnPUKLRBKu
Отметим, что в текущем сезоне Малиновский принял участие в 13 матчах чемпионата Италии, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.
Матч Серии А Аталанта - Интер начнется в 13:30 по киевскому времени.