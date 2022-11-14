Эден Азар: Я не стал нулем за два или три года

Вингер Реала и сборной Бельгии Эден Азар заявил, что все еще способен выступать на высоком уровне.

"Люди сомневаются в моих качествах – не стоит. Я не стал нулем за два или три года. Я хочу показать бельгийскому народу, что он может рассчитывать на их капитана. Наша цель – пройти как можно дальше.

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Я чувствую, что еще могу показать себя. Это дает мне силы. У меня достаточно вызовов: это будет уже мой третий чемпионат мира. Хочу отдать все силы здесь", – сказал Азар в интервью L’avenir.

В текущем сезоне на счету 31-летнего бельгийца 3 матча в рамках Ла Лиги, в которых игрок не отличился результативными действиями.