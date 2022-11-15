Челси намерен подписать лучшего игрока Серии А прошлого сезона

Пока весь футбольный мир следит за скандалом вокруг Роналду и обсуждает его возможный переход в Челси, скауты "синих" не сидят без дела.

Как сообщает издание 90min, уже летом к составу "пенсионеров" может присоединиться звезда прошлого сезона в Серии А Рафаэль Леау.

23-летний португалец имеет контракт с Миланом до 2024 года, и "россонери" готовы сделать все, чтобы удержать своего лидера. Руководство клуба даже готово дать Леау самую большую зарплату в лиге. Планировалось, что Рафаэль поставит подпись под новым контрактом к началу чемпионата мира в Катаре.

Скауты Челси внимательно следят за ситуацией. Источники в клубе сообщают, что есть подлинная уверенность в том, что трансфер действительно состоится. Однако Милан уже дал понять, что как бы ни развивалась ситуация, сезон-2022/23 португалец закончит за итальянский клуб.

В этом сезоне Рафаэль Леау сыграл 14 матчей, в которых отметился 6 голами и 4 ассистами в рамках Серии А. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 млн евро.