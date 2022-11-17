"Борьба еще не окончена": Форварда Боруссии Д снова прооперируют после онкологического заболевания

Нападающий дортмундской Боруссии Себастьен Алле сообщил, что ему предстоит перенести еще одно хирургическое вмешательство.

Ранее 28-летний футболист уже был прооперирован и прошел курс химиотерапии после обнаружения у него злокачественной опухоли яичка.

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"Как и планировалось с самого начала, после химиотерапии рассматривались разные варианты лечения. Я сообщаю вам, что борьба для меня еще не окончена.

Мне нужна еще одна операция, чтобы навсегда удалить опухоль, которая не дает мне играть в футбол.

Я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую вы оказываете мне во время этого тяжелого испытания. С нетерпением жду встречи с каждым из вас!" - написал Алле в своем Twitter.

Comme prévu depuis le début, différentes possibilités étaient envisagées suite aux chimio. Je vous annonce que le combat n’est pas terminé pour moi. Je vais devoir subir une opération pour en finir définitivement avec cette tumeur qui m’éloigne des terrains.

Merci à tous 💪🏽🙌🏽 pic.twitter.com/sFijTijLXu — Sébastien Haller (@HallerSeb) November 16, 2022

Напомним, что Алле минувшим летом перешел в Боруссию из Аякса, подписав с дортмундцами контракт до 2026 года. Позже у ивуарийского форварда была обнаружена опухоль яичка.