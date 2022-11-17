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"Борьба еще не окончена": Форварда Боруссии Д снова прооперируют после онкологического заболевания

Летом у Себастьяна Алле обнаружили злокачественную опухоль яичка.
Сегодня, 13:43
Себастьен Алле / bvb.de
Себастьен Алле / bvb.de

Нападающий дортмундской Боруссии Себастьен Алле сообщил, что ему предстоит перенести еще одно хирургическое вмешательство.

Ранее 28-летний футболист уже был прооперирован и прошел курс химиотерапии после обнаружения у него злокачественной опухоли яичка.

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"Как и планировалось с самого начала, после химиотерапии рассматривались разные варианты лечения. Я сообщаю вам, что борьба для меня еще не окончена.

Мне нужна еще одна операция, чтобы навсегда удалить опухоль, которая не дает мне играть в футбол.

Я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую вы оказываете мне во время этого тяжелого испытания. С нетерпением жду встречи с каждым из вас!" - написал Алле в своем Twitter.

Напомним, что Алле минувшим летом перешел в Боруссию из Аякса, подписав с дортмундцами контракт до 2026 года. Позже у ивуарийского форварда была обнаружена опухоль яичка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Себастьен Алле

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"Борьба еще не окончена": Форварда Боруссии Д снова прооперируют после онкологического заболевания
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