Лапорта: Пике всегда будет ориентиром для болельщиков Барселоны

Президент Барселоны Жоан Лапорта поделился мнением о решении защитника Жерара Пике завершить карьеру.

"Меня не удивило решение Жерара. Потому что мы говорили об этом с начала сезона. Пике – выдающийся игрок. Он всегда будет ориентиром для болельщиков Барселоны. У меня с ним очень хорошие отношения.

Он решился на этот шаг, потому что понимал спортивную составляющую в этом сезоне. Тренер сказал, что не будет рассчитывать на него, как в прошлом сезоне, и что Пике – победитель, конкурентоспособный человек.

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Поэтому он решил завершить карьеру. Жерар сделал это с достоинством и признанием, попрощавшись с болельщиками.

Уверен, что он поможет Барселоне, где бы он ни был, потому что носит это в своем сердце, – сказал Пике в интервью El Tiempo.

Напомним, центрбек Барселоны Жерар Пике объявил о своем уходе из футбола. Домашняя игра против Альмерии стала для него последней на Камп Ноу.