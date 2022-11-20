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Хавбек Ливерпуля может летом покинуть Ливерпуль в качестве свободного агента

Окслейд-Чемберлен близок к уходу из клуба.
Сегодня, 13:53
Алекс Окслейд-Чемберлен / Getty Images
Алекс Окслейд-Чемберлен / Getty Images

Хавбек Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен, возможно, уйдет из клуба летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

На данный момент между клубом и игроком нет переговоров о продлении контракта. Ожидается, 29-летний англичанин покинет Ливерпуль следующим летом года в статусе свободного агента.

Напомним, Окслейд-Чемберлен выступает за Ливерпуль с 2017 года.

В текущем сезоне на счету англичанина 3 матча в АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что защитник Ливерпуля снялся в новой рекламе Calvin Klein, похваставшись набранной массой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Алекс Окслейд-Чемберлен

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