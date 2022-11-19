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Защитник Ливерпуля снялся в новой рекламе Calvin Klein, похваставшись набранной массой

Трент подготовился к ЧМ-2022.
Сегодня, 17:58
Трент Александер-Арнольд / Getty Images
Трент Александер-Арнольд / Getty Images

Защитник сборной Англии Трент Александер-Арнольд снялся в рекламе Calvin Klein в одних лишь трусах.

24-летний Александр-Арнольд заключил модельный контракт с известным брендом. В новой рекламе, приуроченной к чемпионату мира по футболу, звезда Ливерпуля изображена в самых разных брюках.

Фанатов удивили не сами кадры игрока в трусах, а его физическая форма. Англичанин знатно набрал мышечной массы перед ЧМ-2022.

Напомним, чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это будет 22-й чемпионат мира по футболу ФИФА.

Ранее сообщалось, что Клопп встал на защиту Трента после критики со стороны Невилла.

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