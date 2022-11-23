Экс-возлюбленная Икарди порадовала подписчиков новыми обнаженными фото

Ванда Нара решила отвлечь фанатов сборной Аргентины от сенсационного поражения от Саудовской Аравии, показывая всему миру, как она отдыхает на Мальдивах.

35-летняя красавица из Буэнос-Айреса позировала обнаженной в ванне, чтобы показать бывшему футболисту Мауро Икарди, чего ему не хватает.

Ванда и Икарди расстались в сентябре после восьми лет брака. И она, похоже, наслаждается одинокой жизнью, отправляясь на экзотические Мальдивы.

Ванда опубликовала видео с яркими моментами своей поездки для своих 15,4 миллионов подписчиков в Instagram. Она включила откровенные клипы, на которых она дополняет свой загар рядом с кристально чистыми водами.

Ранее сообщалось, что Ванда Нара готова помириться с Икарди после милого жеста со стороны игрока.