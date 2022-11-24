Магуайр: Роналду – один из величайших, а его ругали каждый день

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр поделился мнением о критике в свой адрес.

"Криштиану Роналду – один из величайших игроков в истории футбола, но я видел, как его каждый день критиковали. Это часть футбола.

У меня большая вера в себя. Я выхожу на тренировочное поле и работаю настолько усердно, насколько могу, отдаю все силы. И это дает мне шанс играть на самом высоком уровне.

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Я хочу играть в каждом матче за свой клуб и буду биться за это право. И я верил в то, что за 49 матчей в составе сборной Англии добился того, чтобы в меня верили и включили в состав", – заявил Магуайр в интервью Daily Express.

Напомним, Манчестер Юнайтед недавно расторг контракт с Роналду после скандального интервью форварда Пирсу Моргану.