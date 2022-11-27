Мората выразил благодарность Энрике за поддержку в непростые времена

Нападающий Атлетико и сборной Испании Альваро Мората рассказал, как ему помог главный тренер национальной команды Луис Энрике.

"Очень сильно. Это трудно объяснить. Он доверял мне в самый трудный момент не только в моей карьере, но и в моей личной жизни.

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Я чувствовал, что против меня была настроена вся страна, это была очень сложная ситуация, и он встал на мою сторону и защищал меня от всех. Все, что я пытаюсь сделать, – это отплатить ему за это доверие и все, что он сделал для меня", – сказал Мората в интервью Marca.

В текущем сезоне на счету 30-летнего испанца 5 голов и 1 ассист в 14 матчах Ла Лиги.