Флик: Матч с Испанией это первый финал для нас на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился мыслями перед матчем второго тура ЧМ-2022 против Испании. Он уверен, что завтра его команда сможет показать всю свою силу и гарантирует проход в 1/8 финала.

"Последние два турнира были не очень удачными. Мы хотим, чтобы это больше не повторилось. Вот почему мы полностью сосредоточены на предстоящей игре. Это первый финал для нас на этом чемпионате мира. Мы сделаем все возможное.

Что касается подготовки игроков, мы можем последовать примеру Испании. Тактико-техническая подготовка.

Конечно, я до сих пор доволен командой, которую мне доверили. Завтра мы увидим команду, которая знает, что поставлено ​​на кон. Мы сделаем все, чтобы гарантировать, что двери в 1/8 финала останутся для нас открытыми перед последним туром", – приводит слова Флика Sport1

Тренер считает, что Испания владеет отточенной игрой, многие моменты они создают практически автоматически, поэтому Германии важно выиграть борьбу на каждом участке поля. Флик признал, что у него есть план, как одолеть команду Энрике, а результат мы увидим уже во время матча.

Напомним, что сборная Германия проиграла свой первый матч на мундиале сборной Японии и поэтому должна побеждать Испанию, чтобы сохранить шансы на плей-офф.