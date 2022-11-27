Манчестер Юнайтед готов арендовать вингера Челси

Вингер Челси Кристиан Пулишич может стать футболистом Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает ESPN.

Манкунианцы не собираются совершать крупных сделок в январе, однако готовы рассмотреть возможность аренды 24-летнего американца. Клуб отпугивает лишь высокая травматичность футболиста.

Кроме того, интерес к Пулишичу также проявляют Арсенал и Ньюкасл, которые навяжут Манчестер Юнайтед борьбу за игрока атаки.

В текущем сезоне на счету американца 1 гол и 1 ассист в 13 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что форвард Наполи стал главной целью Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно.