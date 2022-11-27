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Манчестер Юнайтед готов арендовать вингера Челси

Пулишич попал в сферу интересов "красных дьяволов".
Сегодня, 19:19
Кристиан Пулишич / Getty Images
Кристиан Пулишич / Getty Images

Вингер Челси Кристиан Пулишич может стать футболистом Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает ESPN.

Манкунианцы не собираются совершать крупных сделок в январе, однако готовы рассмотреть возможность аренды 24-летнего американца. Клуб отпугивает лишь высокая травматичность футболиста.

Кроме того, интерес к Пулишичу также проявляют Арсенал и Ньюкасл, которые навяжут Манчестер Юнайтед борьбу за игрока атаки.

В текущем сезоне на счету американца 1 гол и 1 ассист в 13 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что форвард Наполи стал главной целью Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Кристиан Пулишич

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Манчестер Юнайтед готов арендовать вингера Челси
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