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Экс-защитник Арсенала, Ливерпуля и Манчестер Сити возглавил Уиган

Ивуарийский тренер решил уйти из клуба АПЛ ради возможности самостоятельно руководить командой.
Сегодня, 00:32
Коло Туре / Getty Images
Коло Туре / Getty Images

Уиган назначил Коло Туре своим новым главным тренером, о чем было объявлено на официальном сайте "латикс". Контракт с Туре рассчитан на три с половиной года.

41-летний ивуарийец, работавший ассистентом Брендана Роджерса в Лестере с февраля 2019 года, покидает представителя АПЛ, чтобы возглавить команду из Чемпионшипа.

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Туре выступал под руководством Арсена Венгера, Юргена Клоппа и Роберто Манчини во время своей игровой карьеры в Арсенале, Ливерпуле и Манчестер Сити.

Уиган искал нового тренера с тех пор, как 10 ноября со своей должности был уволен Лиам Ричардсон - всего через две недели после того, как ему вручили новый трехлетний контракт после восьмиматчевой беспроигрышной серии.

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