Экс-защитник Арсенала, Ливерпуля и Манчестер Сити возглавил Уиган

Уиган назначил Коло Туре своим новым главным тренером, о чем было объявлено на официальном сайте "латикс". Контракт с Туре рассчитан на три с половиной года.

41-летний ивуарийец, работавший ассистентом Брендана Роджерса в Лестере с февраля 2019 года, покидает представителя АПЛ, чтобы возглавить команду из Чемпионшипа.

✍🏼 We are delighted to confirm the appointment of Kolo Touré as the Club's new First Team Manager!



Welcome to Wigan, Kolo 💙#wafc 🔵⚪️ #BELIEVE