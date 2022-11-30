ПСВ определился с ценником на Гакпо

Нападающий ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо может сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Relevo.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг видит в 23-летнем нидерландце замену ушедшему форварду Криштиану Роналду.

ПСВ просит за трансфер своего футболиста более 55 млн евро без учета бонусов. Нидерландский клуб также не горит желанием отпускать игрока в январе, только в случае предложения, от которого будет невозможно отказаться.

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Кроме Манчестер Юнайтед на Гакпо претендуют Ливерпуль, Челси и Арсенал.

В текущем сезоне на счету нидерландца 9 голов и 12 ассистов в 14 матчах Эредивизии.