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Скоулз прокомментировал возможные замены Роналду в МЮ

Легенда "дьяволов" назвал два имени.
Сегодня, 10:49
Пол Скоулз / Getty Images
Пол Скоулз / Getty Images

Пол Скоулз поделился своими мыслями по поводу того, кем Манчестер Юнайтед должен бы заменить Кришитану Роналду. По мнению легендарного хавбека, идеальным вариантом стал бы Кристофер Нкунку или Коди Гакпо.

"Я думаю, что есть пара форвардов, к которым они могли бы присмотреться. Парень из Лейпцига, которого связывают с Челси, Нкунку. Позиция центрального нападающего, очевидно, является главной, которую нужно укрепить.

Да еще парень из ПСВ, Гакпо, хорошо выступает за сборную Нидерландов на чемпионате мира, и я думаю, что тен Хаг интересовался им и раньше", - цитирует Скоулза Manchester Evening News.

Также экс-игрок признал, что у МЮ есть Маркус Решфорд и Антони Марсиаль, поэтому клуб мог бы подождать с трансфером до лета. Но первый предпочитает играть более широко, а у второго слишком много травм в последнее время. Поэтому Манчестеру нужно выходить на рынок уже в январе, хотя это будет очень тяжелое окно.

Однако Скоулз уверен, что клуб сможет разобраться в ситуации и принять оптимальное решение. К тому же, как уже сообщалось, тен Хаг сам форсирует транфер центрфорварда уже в зимнее трансферное окно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Кристофер Нкунку Коди Гакпо

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