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Игроки сборной Германии обвиняют Флика в фаворитизме представителей Баварии

Раздевалка немецкой сборной разделилась на два лагеря.
Сегодня, 22:15
Леон Горецка и Ханси Флик / Getty Images
Леон Горецка и Ханси Флик / Getty Images

Сборная Германии разделилась на два лагеря — "баварский блок" и "остальные" сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Ханси Флика обвинили в предвзятом отношении к игрокам Баварии из-за его особого отношения к ним, что вызвало раскол внутри команды.

Проблемы начались перед игрой с Японией. Дискуссию вокруг капитанской повязки "OneLove" накануне игры возглавили Мануэль Нойер и Леон Горецка, которые настаивали на том, что необходимо сделать акцию протеста. Другие игроки не хотели участвовать ни в каких политических заявлениях.

Читай также: Всего два игрока сборной Германии были организаторами протеста перед матчем с Японией

Во время игры с японцами многие не могли понять решение Флика заменить Гюндогана на Горецку, что в конечном итоге привело к потере контроля и баланса. Внутри команды это было раскритиковано как "замена гармонии", чтобы Горецка был счастлив. Гюндоган в свою очередь был в ярости.

Такие игроки, как Марк-Андре тер Штеген и Кай Хаверц, не хотели сидеть на скамейке запасных. Тер Штеген особенно расстраивается из-за того, что у него нет шанса, несмотря на его выступления в Барселоне. 

Ситуация станет только хуже после того, как Нойер решил продолжит выступления за сборную. Флик же полагается на голкипера Баварии.

Никлас Зюле, который также был частью Баварии Ханси Флика, получал шанс за шансом, несмотря на его плохую игру в первом матче, в то время как Нико Шлоттербек после той игры потерял место в составе, а Маттиас Гинтер вовсе не получил никаких шансов.

Это обвинение в предвзятости по отношению к игрокам Баварии может стать проблемой для Флика в будущем и создать новые лагеря внутри команды, несмотря на призывы объединиться и действовать как единое целое.

Напомним, что Ханси Флик продолжит работу во главе сборной Германии - Немецкий футбольный союз не стал увольнять тренера за провал в Катаре.

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