Шанс для Мудрика: Вингер Арсенала попал в сферу интересов трех европейских грандов

Габриэл Мартинелли может кардинально изменить свою жизнь.

Вингер сборной Бразилии и Арсенала Габриэл Мартинелли в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Как сообщает fichajes, 21-летний футболист попал в сферу интересов трех топовых клубов: Барселона, ПСЖ и Милан.

Испанский и итальянский клубы хотят подписать Мартинелли в качестве замены Феррану Торресу и Рафаэлу Леау, которые могут покинуть клубы в ближайшее перспективе. Что касается французов, то парижане намерен пригласить Габриэла в качестве восходящей звезды.

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Стоит отметить, что футболист выступает на той же позиции, что и Михаил Мудрик, которым активно интересуется английский клуб.

Действующий контракт Мартинелли с Арсеналом истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне бразилец провел 20 игр за лондонский клуб, в которых забил пять голов и выполнил две голевые передачи.