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Энрике: Педри – это Гарри Поттер, зверь в плане физики

Испанский специалист в восторге от экс-подопечного.
Сегодня, 17:27
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

Бывший тренер сборной Испании Луис Энрике сравнил хавбека Барселоны Педри с Гарри Поттером. 

"Педри – это Гарри Поттер. То, как он контролирует мяч, в плане физики он зверь. Даже в трудные моменты.

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Он напоминает мне Андреса Иньесту. Это игрок, который больше всего удивил меня на чемпионате мира", – сказал Энрике в эфире на Twitch.

В текущем сезоне на счету Педри 3 гола в 14 матчах Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Энрике Педри

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