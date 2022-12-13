Энрике: Педри – это Гарри Поттер, зверь в плане физики

Бывший тренер сборной Испании Луис Энрике сравнил хавбека Барселоны Педри с Гарри Поттером.

"Педри – это Гарри Поттер. То, как он контролирует мяч, в плане физики он зверь. Даже в трудные моменты.

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Он напоминает мне Андреса Иньесту. Это игрок, который больше всего удивил меня на чемпионате мира", – сказал Энрике в эфире на Twitch.

В текущем сезоне на счету Педри 3 гола в 14 матчах Ла Лиги.