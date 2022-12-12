Энрике: Не вижу в полуфинале никого лучше Испании

Теперь уже бывший тренер сборной Испании Луис Энрике высказался по поводу пар полуфиналистов чемпионата мира в Катаре. По его мнению, Испания сильнее любой из этих команд.

Напомним, "фурия роха" достаточно уверенно вышла из группы, но вылетела из мундиаля уже в 1/8 финала, уступив Марокко в серии послематчевых пенальти. После этого Луис Энрике был отправлен в отставку.

"Футбол – это тот вид спорта, в котором команда может не атаковать и все равно победить. Но Марокко это не касается – у этой сборной были моменты в матче с нами.

На подготовку к ЧМ у нашей очень молодой команды было четыре года, и я чувствую, что мы упустили очень хорошую возможность. Я смотрю на полуфиналистов и не вижу никого лучше нас. Думаю, с точки зрения игры мы упустили хорошую возможность.

Если не считать 12 минут с Японией, мы показывали футбол хорошего уровня, а потом у нас возникли проблемы с Марокко», – цитирует Энрике Marca.