iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Энрике: Не вижу в полуфинале никого лучше Испании

Самоуверенное заявление.
Вчера, 23:29
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Теперь уже бывший тренер сборной Испании Луис Энрике высказался по поводу пар полуфиналистов чемпионата мира в Катаре. По его мнению, Испания сильнее любой из этих команд.

Напомним, "фурия роха" достаточно уверенно вышла из группы, но вылетела из мундиаля уже в 1/8 финала, уступив Марокко в серии послематчевых пенальти. После этого Луис Энрике был отправлен в отставку.

"Футбол – это тот вид спорта, в котором команда может не атаковать и все равно победить. Но Марокко это не касается – у этой сборной были моменты в матче с нами.

На подготовку к ЧМ у нашей очень молодой команды было четыре года, и я чувствую, что мы упустили очень хорошую возможность. Я смотрю на полуфиналистов и не вижу никого лучше нас. Думаю, с точки зрения игры мы упустили хорошую возможность.

Если не считать 12 минут с Японией, мы показывали футбол хорошего уровня, а потом у нас возникли проблемы с Марокко», – цитирует Энрике Marca.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании Луис Энрике

Статьи по теме

Де Ла Фуэнте не исключил, что Рамос вернется в сборную Де Ла Фуэнте не исключил, что Рамос вернется в сборную
Легенда Реала изъявил желание возглавить сборную Испании Легенда Реала изъявил желание возглавить сборную Испании
Стало известно, какой топ-клуб может возглавить Луис Энрике Стало известно, какой топ-клуб может возглавить Луис Энрике
Энрике отреагировал на отставку с поста тренера сборной Испании Энрике отреагировал на отставку с поста тренера сборной Испании
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: сольный проход Янниса и победный бросок Гриффина
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: сольный проход Янниса и победный бросок Гриффина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская вернулась в ТОП-100, Снигур обошла Цуренко
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых занял наивысшую позицию в карьере, Марченко упал еще ниже
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:29
ЧМ-202223:29
Энрике: Не вижу в полуфинале никого лучше Испании
Футбол22:54
Аль-Айн Реброва и Ярмоленко не смог победить Аль-Вахду в Кубка Лиги ОАЭ
Футбол22:22
Модрич рассказал о своей мечте
ЧМ-202221:51
Защитник сборной Аргентины: Месси - прекрасный источник вдохновения
Футбол21:25
Один из лидеров сборной Марокко восстановится к матчу с Францией
Европа20:54
Шевченко может возглавить сборную Польши
ЧМ-202220:30
Плей-офф ЧМ-2022: все пары 1/2 финала
Европа20:15
Ливерпуль предложил контракт хавбеку сборной Аргентины
ЧМ-202219:52
Аякс заинтересовался вратарем сборной Нидерландов
Европа19:27
Челси вступил в переговоры с немецким вундеркиндом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK