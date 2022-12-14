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Бельгия объявила о поиске нового тренера с определенным условием

Команда хочет побеждать.
Сегодня, 10:19
Сборная Бельгии / Getty Images
Сборная Бельгии / Getty Images

Сборная Бельгии не смогла проявить себя на чемпионате мира по футболу, завершив соревнования на групповой стадии.

По итогам турнира главный тренер команды Роберто Мартинес был отправлен в отставку.

Королевская Бельгийская футбольная ассоциация (КБФА) объявила о том, что начат отбор на должность нового главного тренера команды. Вакансию обнародовали на официальном сайте Бельгийской федерации футбола. Заявки будут приниматься до 10 января 2023 года.

"Даже после досрочного вылета с ЧМ-2022 КБФА остается очень амбициозной в плане будущего. Есть все элементы, чтобы оставаться успешными в будущем. Задача новому тренеру сборной – работать с тем, что есть, и вести нас к новым успехам.

КБФА ищет штатного тренера национальной сборной, знающего, как побеждать. Новый тренер национальной сборной должен быть чрезвычайно амбициозным и иметь необходимый международный опыт на высшем уровне, футбольные тактические знания и понимания, а также соответствующие личные навыки".

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"Это должен быть серийный победитель с опытом работы с топ-игроками. Он должен знать, как сосредоточиться на создании группы и как интегрировать молодых игроков. Футбольная ассоциация ищет эксперта по тактике, который подтвердит свой выбор данными, технологиями и объективными параметрами и опирается на спортивный опыт и структуру КБФА", - говорится в вакансии КБФА.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике отреагировал на отставку с поста тренера сборной Испании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бельгии

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