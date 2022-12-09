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Энрике отреагировал на отставку с поста тренера сборной Испании

Уже бывший наставник "Фурии Рохи" выступил с обращением после своего увольнения.
Сегодня, 00:19
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал свою отставку с занимаемой должности.

52-летний специалист был уволен после сенсационного поражения по пенальти от Марокко (0:0, 0:3 пен.) в 1/8 финала чемпионата мира-2022.

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Итоги своей работы с национальной командой тренер подвел, написав обращение в Twitter.

"Все началось четыре года назад, и как быстро пролетело время. Я могу только поблагодарить тех, кто дважды назначал меня тренером, всем сотрудникам, с которыми мы делились опытом.

Спасибо игрокам, которые образцово себя вели и были верны идее. А также всем помощникам, которые работали с игроками и всему техническому персоналу.

И последнее, но не менее важное - болельщикам, которые неизменно поддерживали нас во все времена и особенно в самые сложные моменты. Пришла пора прощаться.

Сейчас сборной нужна поддержка во всех смыслах - она нужна Луису де ла Фуэнте для того, чтобы добиться всех поставленных целей. Вперед, Испания!" - написал Энрике.

Напомним, что Луиса Энрике на посту главного тренера сборной Испании сменил Луис де ла Фуэнте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании Луис Энрике

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