Энрике отреагировал на отставку с поста тренера сборной Испании
Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал свою отставку с занимаемой должности.
52-летний специалист был уволен после сенсационного поражения по пенальти от Марокко (0:0, 0:3 пен.) в 1/8 финала чемпионата мира-2022.
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Итоги своей работы с национальной командой тренер подвел, написав обращение в Twitter.
"Все началось четыре года назад, и как быстро пролетело время. Я могу только поблагодарить тех, кто дважды назначал меня тренером, всем сотрудникам, с которыми мы делились опытом.
Спасибо игрокам, которые образцово себя вели и были верны идее. А также всем помощникам, которые работали с игроками и всему техническому персоналу.
И последнее, но не менее важное - болельщикам, которые неизменно поддерживали нас во все времена и особенно в самые сложные моменты. Пришла пора прощаться.
Сейчас сборной нужна поддержка во всех смыслах - она нужна Луису де ла Фуэнте для того, чтобы добиться всех поставленных целей. Вперед, Испания!" - написал Энрике.
Напомним, что Луиса Энрике на посту главного тренера сборной Испании сменил Луис де ла Фуэнте.