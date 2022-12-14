Нойер планирует вернуться в игру по "плану Маттеуса"

У вратаря есть представление того, что он планирует делать по возвращению на поле после перелома ноги.

Недавно Мануэль Нойер решил активно провести свой отдых после вылет с ЧМ-2022, но все пошло не по плану и вратарь Баварии и сборной Германии сломал ногу.

Пока "ротен" думают, кто займет место в рамке ворот на остаток сезона-2022/23, сам 36-летний голкипер уже определился с тем, что он будет делать в будущем.

По информации Kicker, на который ссылается Bayern & Germany, Нойер планирует повторить путь легендарного Лотара Маттеуса.

В качестве примера приводится 1995 год, когда 34-летний Маттеус вернулся раньше предполагаемого срока восстановления после разрыва ахиллова сухожилия и выступал на высочайшем уровне.

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Сообщается, что данный пример дает Нойеру надежду, что он вернет себе статус первого номера как в клубе, так и в сборной.