Вулверхэмптон намерен подписать защитника Манчестер Юнайтед

Вулверхэмптон намерен подписать Аарона Ван-Биссаку уже зимой, сообщает портал 90min. 25-летний игрок все равно не входит в планы главного тренера, поэтому МЮ не будет против трансфера.

С приходом Эрика Тен Хага Ван-Биссака, купленный за 50 млн фунтов, занял место на скамье запасных. Кроме этого, клуб намерен пригласить другого правого защитника, поэтому трансфер Аарона фактически решен, вопрос только, куда.

В Юнайтед готовы продать игрока любому, согласны даже на варианты с арендой, поскольку у игрока осталось еще два года по контракту.

Сообщалось, что защитник интересует Кристал Пелес, Лидс и Вест Хэм, но новый тренер "волков" Хулен Лопетеги первым сделал шаги по приобретению Ван-Биссаки. Поэтому теперь его трансфер в Вулвз почти решен.

Напомним, что в январе Манчестер Юнайтед должен выйти на трансферный рынок с целью найти себе замену Роналду.