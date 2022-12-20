Пиоли: В футболе есть три легенды – Пеле, Марадона и Месси

Главный тренер Милана Стефано Пиоли не стал сравнивать аргентинцев Лионеля Месси и Диего Марадону.

"Кто из них двоих лучше? В футболе есть три легенды – Пеле, Марадона и Месси, но все они относятся к разным эпохам", – сказал Пиоли в интервью Sky Sport.

Напомним, 18 декабря Месси стал победителем чемпионата мира. В финале сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пенальти 4:2).

Ранее сообщалось, что Месси стал спортсменом года по версии BBC Sports.