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Пиоли: В футболе есть три легенды – Пеле, Марадона и Месси

Итальянец выделил лучших футболистов.
Сегодня, 19:20
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Главный тренер Милана Стефано Пиоли не стал сравнивать аргентинцев Лионеля Месси и Диего Марадону. 

"Кто из них двоих лучше? В футболе есть три легенды – Пеле, Марадона и Месси, но все они относятся к разным эпохам", – сказал Пиоли в интервью Sky Sport.

Напомним, 18 декабря Месси стал победителем чемпионата мира. В финале сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пенальти 4:2).

Ранее сообщалось, что Месси стал спортсменом года по версии BBC Sports.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Стефано Пиоли

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